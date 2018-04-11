По прогнозам консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), в ближайшие пять лет 30% выручки в мировом традиционном корпоративном банкинге будет получено исключительно через цифровые каналы. При этом у корпоративных банков есть два-три года для того, чтобы провести комплексную цифровую трансформацию, говорится в отчете BCG «Мировой корпоративный банковский бизнес: как достичь успеха с помощью цифровизации».

По словам партнера и управляющего директора Boston Consulting Group Дмитрия Ангарова, два основных пути цифровизации банков: трансформация существующей архитектуры (ядра) и создание цифрового банка в отдельном технологическом контуре, но на балансе основного банка (по аналогии модели «bank as a service» — «банк как сервис»).

Российским банкам, также как и их иностранным коллегам, достаточно трудно показывать приемлемую норму доходности без радикальных изменений бизнес-модели, так как классические методы повышения рентабельности бизнеса зачастую уже испробованы.

Аналитики BCG выделяют три наиболее эффективных направления цифровой трансформации для корпоративных банков, сообщает РБК. Во-первых, это цифровизация всего взаимодействия клиента и банка, что принесет выгоду как с точки зрения удовлетворенности клиентов, так и с точки зрения затрат на внутренние процессы. Второе направление - использование цифровых инструментов для поддержки продаж, таких как удаленный интерфейс клиентского менеджера, динамическое ценообразование, использование искусственного интеллекта для цифровизации рутинных операций и другие. Третье - банкам необходимо выстроить систему управления большими данными и адаптировать к новым требованиям IT-архитектуру.

Проведенный BCG опрос на тему цифровизации среди руководителей в корпоративном банковском секторе показал, что, по мнению подавляющего большинства респондентов (86%), цифровизация изменит как конкурентную среду, так и экономику их банков. При этом менее половины опрошенных (43%) сообщили, что у них есть четкая стратегия цифровизации.