В течение последних пяти лет «смертность» банков составила подряда 10%. Об этом рассказал исполнительный директор — главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников на заседании президиума совета Ассоциации банков России.

«Мы имеем пять лет, в течение которых смертность банков составляла порядка 10%. Понятно, какое это влияние оказывает на клиентов банковской системы в целом», — сказал он в ходе выступления, добавив, что это достаточно серьезно влияет на их финансовое поведение.

Матовников подчеркнул, что банковский кризис, начиная с 2014 года, обошелся экономике в 6 трлн рублей.