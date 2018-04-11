Внешний долг РФ на 1 апреля 2018 года, по предварительной оценке Банка России, составил 524,9 млрд долларов. С начала года задолженность страны перед нерезидентами увеличилась на 6,1 млрд долларов США, или 1,2%, указано в сообщении регулятора.

Как уточняется, увеличение внешнего долга произошло «за счет роста обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны».



Внешний долг частного сектора практически не изменился.

