Банк России может включить скрытый майнинг в число рисков информационной безопасности российских банков. Об этом рассказал журналистам замглавы управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев.



«Это может влиять на устойчивость и может войти в отчетность FinCERT как фактор риска», — рассказал он журналистам.

По его словам, ЦБ начнет работу по внесению соответствующих дополнений в свою нормативную документацию после того, как будет законодательно определен правовой статус криптовалют и майнинга. Регулирующий его проект закона о цифровых финансовых активах в марте был внесен в Госдуму.