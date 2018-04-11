Банк России будет рассматривать все возможные сценарии изменения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, сообщил замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин, передает ТАСС .

«Центральный банк проводит политику сообразно ситуации, поэтому мы себя не ограничиваем в принятии решений (по ключевой ставке. — Прим. ред.). При необходимости будут сделаны все необходимые действия», — отметил Липин.

Следующее заседание совета директоров Банка России намечено на 27 апреля. На предыдущем совете директоров 23 марта ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% с 7,5%.