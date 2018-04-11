Прибыль банковского сектора по итогам I квартала выросла на 3,8% и составила 352 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Василий Поздышев на заседание президиума совета Ассоциации банков России.



«Прибыль по результатам первого квартала — 352 миллиарда рублей. Это больше, чем в первом квартале 2017 года. В первом квартале прошлого года было 339 миллиардов», — рассказал он в ходе выступления.

По его словам, темпы роста прибыли банковского сектора сохранятся. «Прибыль банковской системы может сохраниться. Мы каждый раз говорим, что лучше прибыль оставлять, чтобы банк увеличивал капитал и увеличивал потенциал кредитования», — добавил Поздышев.