Российская валюта в марте немного обесценилась к доллару и сохранила стабильность по отношению к евро в реальном выражении, а по итогам I квартала укрепилась к доллару и ослабла к евро. Об этом свидетельствуют опубликованные Банком России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — марте 2018 года» .

Рубль в марте ослаб к доллару по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4% по номинальному курсу и на 0,6% — по реальному (по динамике реального курса Центробанк при первой публикации данных приводит оценочные значения). По отношению к декабрю 2017 года рубль укрепился к доллару на 2,7% по номинальному курсу и на 2,1% — по реальному.

Средний номинальный курс доллара в марте составил 57,03 рубля против 56,81 рубля в феврале. Средний курс за период с начала года — 56,87 рубля за доллар.

В I квартале 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017-го рубль укрепился к доллару на 2,7% по номинальному курсу и на 2,6% — по реальному, а по сравнению с декабрем 2017-го — на 3% и 2,5% соответственно. По сравнению с I кварталом прошлого года зафиксировано укрепление рубля к доллару на 3,4% в номинальном и реальном выражении.

К евро рубль в марте ослаб на 0,1% по номинальному курсу по сравнению с февралем, а реальный курс не изменился. По сравнению с декабрем 2017-го обесценение рубля к евро составило 1,4% по номинальному курсу и 1% — по реальному.

Средний номинальный курс евро в марте составил 70,35 рубля против 70,31 рубля в феврале. Средний курс с начала года — 69,88 рубля за евро.

В I квартале 2018 года по сравнению с IV кварталом 2017-го рубль ослаб к доллару на 1,6% по номинальному курсу и на 1% — по реальному, по сравнению с декабрем 2017-го — на 0,8% и 0,3% соответственно, по сравнению с I кварталом прошлого года — на 10,4% и 9,5%.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился в марте по сравнению с февралем на 0,3%, по сравнению с декабрем 2017-го — на 0,7%. В I квартале курс рубля опустился на 0,6% по сравнению с IV кварталом прошлого года, не изменился по сравнению с декабрем-2017 и снизился на 5,2% по сравнению с I кварталом 2017-го.

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в марте, по оценке ЦБ, снизился по сравнению с февралем также на 0,3%, а снижение по сравнению с декабрем 2017-го оценивается в 1%. В I квартале реальный эффективный курс рубля опустился на 0,7% по сравнению с IV кварталом прошлого года, на 0,2% по сравнению с декабрем-2017 и на 5,9% по сравнению с I кварталом 2017-го.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2018 году на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Крупнейшими торговыми партнерами РФ, как указывает ЦБ, являются сейчас Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и США.



В прошлом году пятерка выглядела следующим образом: Китай, Германия, Нидерланды, Италия, Белоруссия. Италия сейчас на шестом месте. Отметим также, что входившая несколько лет назад в топ-пятерку Украина, которая в прошлом году находилась на 11-й строчке, теперь опустилась на 14-ю.

Банки.ру также внимательно следит за биржевой динамикой рубля. Российская валюта существенно ослабла за последние дни на фоне новых санкций США, однако в четверг рублю удалось отыграть небольшую часть потерь.

