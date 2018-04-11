Информационная атака на объекты критической инфраструктуры, использующие оборудование Cisco, не коснулась российских банков. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации (ГУБиЗИ) ЦБ Артем Сычев в кулуарах заседания президиума совета Ассоциации банков России.



«Атака никакие банки не затронула. Соответствующий бюллетень был разослан сразу в момент обнародования этой проблемы. На прошлой неделе мы эту рассылку повторили, когда вероятность такой атаки была, по нашему мнению, максимальной», — рассказал он.

По его словам, в настоящий момент «есть уверенность, что никто не пострадал».

