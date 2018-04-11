Профицит российского бюджета за январь — март 2018 года, по предварительной оценке, составил 344,35 млрд рублей, или 1,5% ВВП. Об этом сообщает Министерство финансов РФ.



Объем поступивших доходов составил 4 трлн 75 млрд 164,4 млн рублей, или 26,7% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов».

Исполнение расходов — 3 трлн 730 млрд 814,2 млн рублей, или 22,6% к общему объему расходов бюджета.

По состоянию на 1 января 2018 года совокупный объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 3 трлн 752 млрд 935,5 млн рублей, а к 1 апреля — 3 трлн 772 млрд 833,7 млн.