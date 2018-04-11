Доля безналичного оборота по дебетовым картам Сбербанка в 2017 году достигла 60%, увеличившись за год на 9 процентных пунктов. Портфель активных дебетовых карт за год вырос на 14% и составил 102,4 млн штук.



За год доля бесконтактного оборота по картам Сбербанка в торговом эквайринге выросла в 12 раз и достигла на конец года 18%, а на данный момент превышает 23%. Значительный рост показателя связан с переводом выпуска всех новых карт на бесконтактную технологию: на данный момент 35 млн дебетовых карт работают по «бесконтакту». Скорость оплаты «в одно касание» в 12 раз быстрее классической оплаты по чипу и составляет в среднем 3 секунды за операцию.

В 2017 году в три раза больше клиентов стали регулярно оплачивать покупки с помощью смартфона по технологии Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay — сейчас их уже более 3 млн человек.

«В фокусе нашего внимания в 2017 году было повышение безналичного оборота по картам и развитие digital-сервисов, доступных для карт Сбербанка. Одним из основных драйверов роста «безнала» стало развитие бесконтактной технологии — в 2017 году банк завершил процесс перевода новых карт на бесконтакт, сделав также бесконтактной и карту моментальной выдачи. Уже 23% оплаченных картами покупок клиенты осуществляют в одно касание, — рассказала директор дивизиона «Банковские карты и эквайринг» Сбербанка Светлана Кирсанова. — Оформить карту стало удобнее — достаточно оставить заявку на сайте или на веб-версии в «Сбербанк Онлайн», а в мае сервис будет доступен и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».