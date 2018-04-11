Для банков, активно работающих с сектором ММСБ, iDSystems организуется специальный вебинар на тему « Оптимизация расходов по открытию счетов, ЕБС, новые сервисы». Генеральный директор компании Андрей Федорец 18 апреля в 11-00 на площадке Webinar.ru раскроет несколько ключевых аспектов:

Оптимизация процедуры резервирования/открытия счетов.

Новые взаимодействия с госорганами.

Реалии ЕБС.

Новая реальность, новые продукты и технологии на базе « iDБанк » помогут кредитным организациям предложить клиентам прогрессивные возможности, сервисы и, конечно, оптимизировать внутренние бизнес-процессы и обеспечить себе постоянный комиссионный доход.

Вебинар «Оптимизация расходов по открытию счетов, ЕБС, новые сервисы» состоится 18 апреля 2018 года в 11:00 на площадке Webinar.ru.

Для представителей банков участие в мероприятии бесплатное.

Обязательная регистрация доступна по ссылке

Зарегистрироваться можно, отправив запрос с корпоративной почты банка.

Посмотрите на красоту автоматизации с iDSystems!

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на январь 2018 года компания iDSystems уже завоевала 25 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 43 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)

Источник: iCAM Group