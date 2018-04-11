Банк России с 12 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 64,06 рубля, что выше предыдущего дня на 169,27 копеек. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 79,28 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 243,17 копеек.

«Негативные факторы для рубля никуда не делились. Его вчерашнее укрепление к иностранным валютам является коррекцией. Полагаю, что рублевые пары еще на несколько дней сохранят боковое движение после марш-броска, чтобы освоиться на новых ценовых уровнях. По паре доллар/рубль ожидается закрытие в районе 63,50 рубля, по паре евро/рубль – в области 78,60 рубля», - поясняет Владислав Антонов, аналитик Альпари.

Как комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи еще в рамках вечерней сессии рублю удалось частично отыграть санкционные заявления, в результате чего по итогам дня он укрепился по отношению к основным мировым валютам.

«Сегодня с утра мы ожидаем сохранения высокой волатильности в основных мировых валютах. При этом инвесторы могут вспомнить о фундаментально необоснованном ослаблении национальной валюты в рамках этой недели, что усилит продажи в долларе и евро и позволит рублю продолжить отыгрывать потери. Более того, этому будут способствовать высокие цены на нефть и приближение налогового периода. Отметим, что, если до конца недели «медведям» удастся увести доллар ниже 62 рублей, вырастет вероятность дальнейшей коррекции американской валюты», - анализирует эксперт.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, можно ожидать, что вчерашний вечерний рост рубля сподвигнет экспортеров на ускоренную продажу валюты, пока она не упала в цене еще сильнее, ведь налоговый период не за горами. Если не появится новых негативных новостей можно ожидать движения рубля ближе к отметке 60 рублей за доллар.

«Пара USD/RUB может проторговаться диапазоне 61,5-63,6 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в диапазоне 76,1-78,8 рубля», - прогнозирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.