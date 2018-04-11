Развивая модель взаимоотношений Банка с клиентами, Альфа Private готов общаться с ними там, где им комфортнее, удобнее, одновременно организуя для них возможность разнообразить свой досуг.

«Альфа Private активно идет на встречу клиенту, внимательно вслушиваясь в их предпочтения и удивляя не только своей потребностью к такому неформальному общению, но и тем, что подобные встречи для Альфа Private – стимул для конкретных действий. Альфа Private верит, что соревнование с клиентами на гольф-поле поможет лучше узнать друг друга и показать искреннюю заинтересованность в том, чтобы еще активнее и полноценнее учитывать и воплощать пожелания клиентов. Именно качество отношений с клиентами лежит в основе любых инвестиций в развитие»,— комментирует Катерина Милеева, руководитель Блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-Банка.

На сегодня гольф-клуб «Сколково» объединяет более 300 участников, среди которых - профессиональные игроки и гольфисты, ценящие высочайший стандарт качества поля. Ежегодно здесь проводятся престижные мировые соревнования: M2M Russian Open, Audemars Piguet Trophy, BMW Golf Cup International. С 2018 года «Сколково» будет проводить и турниры женской лиги. Основанный в 2014 году, гольф–клуб «Сколково» был создан в соавторстве с легендарным гольфистом Джеком Никлаусом. 18–луночное поле с престижным мировым статусом Jack Nicklaus Signature занимает первое место в пятерке лучших гольф–полей России согласно рейтингу американского издания Golf Digest, ежегодно публикующего списки наиболее выдающихся площадок для гольфа.

В рамках сотрудничества Альфа Private собирается активно продвигать свою экспертизу и видение развития бизнеса, используя онлайн и офлайн инструменты. Теперь клиенты Альфа Private могут посещать знаковые мероприятия гольф-клуба и укреплять деловые связи, а Аlfa Private в свою очередь будет укреплять отношения с клиентами и их лояльность.