«АК БАРС» Банк принял участие в форуме «Региональный трек: Сделано в России», который состоялся сегодня в Казани.

В форуме приняла участие директор дирекции продаж корпоративному бизнесу ПАО «АК БАРС» БАНК Наталия Фадеева. Совместно с представителями правительства Республики Татарстан, региональных институтов развития, экспортно-ориентированных и финансовых компаний она обсудила ключевые проблемы и перспективы экспортной деятельности, использование государственных инструментов для поддержки экспорта российской продукции при прохождении процедур оценки соответствия на внешних рынках.

На панельной дискуссии «О мерах поддержки экспорта» Наталия Фадеева рассказала о программе льготного финансирования экспортных кредитов в рамках постановления правительства № 620 от 24.05.2017 года. По условиям данной программы, за счет субсидирования ставка по экспортному кредиту может быть значительно снижена - выгода для клиента составляет до 3-4 пп. Размер кредита по одному экспортному контракту может достигать до 7 млрд рублей. Кредит предоставляется в рублях РФ, долларах США или евро, заемщиками могут выступать российские экспортеры или обслуживающие их банки. Экспортируемая продукция должна соответствовать государственному установленному перечню и относиться к категории несырьевых товаров, продукции агропромышленного комплекса, услуг и результатов интеллектуальной деятельности.

С подробной информацией о форуме «Региональный трек: Сделано в России» можно ознакомиться здесь.