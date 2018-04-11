Журналист Банки.ру Наталья Стрельцова стала победителем всероссийского конкурса «Дружи с финансами» в рубрике «Интернет-СМИ». Она получила премию Минфина в номинации «Финансовый вектор» за статью «Жулики 3.0. Как меняется мошенничество в финансовой сфере в эпоху новых технологий и как с этим бороться» .

Конкурс на лучшую журналистскую работу в сфере финансового просвещения «Дружи с финансами» второй год подряд проводится в рамках проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

В пресс-центр проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения» поступило свыше 350 журналистских работ. Лауреатами конкурса стали 37 журналистов из 15 регионов России.