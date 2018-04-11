Новые меры уже вступили в силу.
Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) на своем официальном сайте опубликовал заявление, что все местные криптовалютные биржи должны начать соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Таким образом, местные торговые площадки будут собирать информацию о своих клиентах, отслеживать трансакции, сообщать о подозрительных операциях и о тех, что превышают сумму 10 тыс. долларов. Представители финансового регулятора приказали зарегистрироваться всем площадкам, которые работают на территории Австралии, сообщает РБК.
Власти Австралии считают, что новые системы контроля позволит снизить уровень преступности на рынке криптовалют и помогут укрепить доверие общественности и пользователей к отрасли.
Как сообщал Банкир.Ру, 3 апреля были введены новые правила регулирования криптобирж в Австралии. Три торговые площадки уже получили специальную лицензию для работы на территории страны, остальные — должны получить официальное разрешение до 14 мая.
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