Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) на своем официальном сайте опубликовал заявление, что все местные криптовалютные биржи должны начать соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Таким образом, местные торговые площадки будут собирать информацию о своих клиентах, отслеживать трансакции, сообщать о подозрительных операциях и о тех, что превышают сумму 10 тыс. долларов. Представители финансового регулятора приказали зарегистрироваться всем площадкам, которые работают на территории Австралии, сообщает РБК .

Власти Австралии считают, что новые системы контроля позволит снизить уровень преступности на рынке криптовалют и помогут укрепить доверие общественности и пользователей к отрасли.

Как сообщал Банкир.Ру, 3 апреля были введены новые правила регулирования криптобирж в Австралии. Три торговые площадки уже получили специальную лицензию для работы на территории страны, остальные — должны получить официальное разрешение до 14 мая.