Из 33 криптобирж Южной Кореи, которые при участии Комиссии по справедливой торговле (KFTC) рассматривали стандарты саморегулирования в рамках работы корейской ассоциации блокчейна, 10 отказались следовать новым правилам и были исключены из организации.

В число 23 криптобирж, которые приняли правила, вошли Glosfer, Nexcoin, Neoframe, Upbit, Bithumb, Gopax, Coinlink, Scoin, Okcoin Korea, Whalex, Zeniex, Kairex, Kcx Exchange, Komid, Korbit, Coinone, Coinzest , Coinplug, Crypto Company, Dexko, Korea Encryption, Money Exchange и Huobi Korea. Им предстоит пройти проверку KFTC в отношении обеспечения безопасности и защиты средств клиентов.

По словам главы комитета организации, который отвечает за направление саморегулирования Чон Чжэ-Цзия, в приоритете авторов этих правил было создание безопасных и прозрачных условий для пользователей криптовалют.

Как сообщает Anycoin , после вступления в силу новых правил саморегулирования в ассоциации блокчейна намерены обратиться к банкам с просьбой разрешить открывать виртуальные счета небольшим и средним биржам.