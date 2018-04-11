Фонд Bonum Capital, претендующий на покупку банка «Возрождение», связывают с миллиардером Сулейманом Керимовым. Но пересечения у фонда были и с Олегом Дерипаской, выяснилось в американском суде. По мнению юристов, это может стать препятствием для вхождения Bonum в капитал «Возрождения», сообщает РБК.



Сулейман Керимов 6 апреля был внесен Минфином США в санкционный список SDN, означающий полную изоляцию от американской финансовой системы и международных долларовых расчетов. РБК нашел судебное дело в США, в котором интересы Bonum Capital пересеклись с интересами тоже внесенного в список SDN владельца «Русала» Олега Дерипаски, а также именами «алюминиевого короля» 1990-х годов Михаила Черного и бывшего директора «Кузбассразрезугля» Александра Гликлада.

Из этих судебных материалов следует, что год назад Bonum выкупил у Дерипаски проблемный актив — потенциальные финансовые требования к Черному на сотни миллионов долларов.

В деле Moquinon v. Gliklad кипрская компания-пустышка (shell company) Moquinon Ltd. ведет в Нью-Йорке арбитражное разбирательство против гражданина Канады Гликлада, который в конце 1990-х входил в совет директоров «Кузбассразрезугля», а затем эмигрировал из России. В 2011 году Moquinon, находившаяся тогда под контролем Дерипаски, одолжила Гликладу 5 млн долларов под 10% годовых, чтобы профинансировать его расходы на судебный процесс против Черного. Срок кредита истек 31 декабря 2015 года, а деньги не были возвращены.

Дерипаска хотел продать кредитное соглашение с Гликладом по крайней мере с февраля 2016 года, когда его представитель «вышел на связь с общим знакомым Алиева и Дерипаски по поводу возможной продажи» проблемного актива этому общему знакомому, рассказал американскому суду директор Bonum Capital Александр Сидоров в марте 2017 года. Но предложение в конечном счете получил Bonum, поскольку фонд специализируется на «стрессовых компаниях и активах», рассказал Сидоров. Сделка была закрыта 28 февраля 2017 года, и Bonum стал владельцем 100% акций Moquinon (сумму сделки суд засекретил).

22 марта 2017 года юристы Winston & Strawn, представляющие интересы Александра Гликлада, утверждали в суде, что Moquinon продолжает действовать как «агент» Дерипаски. «Все последние шесть лет Дерипаска выступал как представитель, агент, альтер эго и/или конечный собственник и источник средств Moquinon», — писали адвокаты Гликлада. Они ссылались на некий «только что произведенный» документ, который «удивителен» и «подтверждает, что Дерипаска — это Moquinon». Однако судья утвердил текст их меморандума с купюрами (вырезанными местами по соображениям конфиденциальности), и проверить эти утверждения Гликлада невозможно.

Между тем ассоциации Bonum Capital с именами Дерипаски или Керимова могут стать фактором против вхождения Bonum в капитал банка «Возрождение», даже если ни Дерипаска, ни Керимов не имеют к Bonum никакого реального отношения. «Возрождение» не находится в санкционных списках, у него могут быть деловые отношения с западными банками, корсчета в США, рассуждает партнер адвокатского бюро Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.



Комплаенс-менеджеры западных банков проверяют контрагентов по различным базам данных, в том числе базам судебных дел, сообщениям СМИ, а применительно к России у них и так повышенные стандарты due diligence, говорит Тертычный. Если Bonum станет контролирующим акционером «Возрождения», контрагенты должны будут проверять, не попадает ли фонд под санкции как принадлежащий лицам SDN: если Bonum не сможет предоставить им убедительную информацию о своих бенефициарах, контрагенты, скорее всего, будут воздерживаться от отношений с банком.