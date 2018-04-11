Совет Федерации на заседании в среду принял решение о создании совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента, его возглавил зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает ТАСС.



Согласно положению о совете, в его задачи входит изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики, экспертный анализ проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в области развития цифровой экономики, мониторинг практики применения законодательства РФ и субъектов Федерации в этой области, изучение и обобщение опыта работы органов госвласти и организаций в области развития цифровой экономики, содействие распространению позитивного опыта, выработка рекомендаций по совершенствованию федерального законодательства и законодательства субъектов РФ, а также подготовка предложений по формированию и реализации госполитики в этой сфере.

Как сообщил ранее глава комитета СФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев, в состав совета войдут сенаторы, представители всех 10 комитетов Совфеда, руководители федеральных ведомств, представители профессиональных сообществ и бизнес-объединений, в компетенцию которых входит взаимодействие по столь значимому для страны направлению.

«Мы как палата регионов просто обязаны заниматься проблемами цифровизации, гарантируя реализацию потенциала всем российским регионам, а не отдельным участникам этого процесса», — заявил Турчак журналистам, отметив, что внедрение цифровых технологий протекает неравномерно как в регионах, так и в различных отраслях. По его словам, в новых условиях ключевой задачей становится создание законодательных предпосылок для последовательного содействия цифровой трансформации в РФ, появления новых рынков для промышленных кластеров и инновационных компаний, роста инвестиционной привлекательности и развития человеческого капитала. «При этом законодательные инициативы должны коррелировать с технологической повесткой», — добавил он.

Вице-спикер Совфеда отметил, что помимо работы над нормативной базой важнейшей задачей совета является мониторинг деятельности субъектов РФ в направлении развития цифровой экономики и содействие распространению положительного опыта.