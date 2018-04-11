Специалисты фабрики «Оружейникъ» и компании «Арт-Грани» из города Златоуст Челябинской области изготовили монету-медаль с изображением криптовалюты Gram.

Диаметр монеты - 10 см, она покрыта золотом 999 пробы. На аверсе монеты изображены художественный символ криптовалюты и надпись Gram, а на фоне виден стилизованный двоичный код. По периметру монеты расположены надписи Telegram Token и 5 000 000 — по количеству планируемых к выпуску токенов. На реверсе монеты находятся надпись и логотип блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

По словам авторов, они нашли эффектный формат корпоративных монет.

«Криптовалюты плотно приходят в нашу жизнь. Современный тренд это или реальное будущее остается только гадать. Но что это уникальное явление в экономике, мы не сомневаемся. Мастера нашей компании увековечили в металле новую, еще не выпущенную в свет Павлом Дуровым, криптовалюту Gram. И, к слову, нашли эффектный формат корпоративных монет», — говорится на сайте изготовителей.