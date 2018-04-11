Национальная платежная система «Мир» работает над созданием «Мир Pay». Об этом рассказал предправления НСПК Владимир Комлев на круглом столе, посвященным развитию платежной системы «Мир».

«Технологическое развитие, безусловно, интересно. Мы увидели определенный уровень сопротивления со стороны именно американских хозяев тех или иных систем Pay (Apple Pay и Android Pay). Достаточно спокойно и конструктивно смогли договориться с Samsung. Другое дело, что именно Apple Pay и Android Pay занимают гораздо более существенную долю рынка. Здесь наш некий драйв обламывается», — сказал он в ходе выступления.

«Когда мы это поняли, мы пошли другим путем. Собственно, «Мир Pay», который может быть сделан», — отметил Комлев.