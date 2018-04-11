FinSMM пройдет 25 апреля на территории бизнес-квартал АРМА, SREDA LOFT.
FinSMM – специализированная профессиональная конференция о продвижении финансовых продуктов, услуг и сервисов в социальных сетях.
Целевая аудитория конференции: директора по маркетингу, руководители PR-служб и служб клиентского сервиса, SMM-специалисты, PR-менеджеры, digital-маркетологи, бренд-менеджеры, performance-маркетологи, community-менеджеры, influence-маркетологи, маркетинг-аналитики и другие специалисты банков, микрофинансовых, Telco и FinTech компаний, которые вовлечены в процессы разработки и продвижения финансовых продуктов в социальных сетях. Также на конференцию будут приглашены представители социальных сетей, блогеры и рекламодатели.
Фокус-темы конференции:
- Рынок SMM в финансовой сфере
- Тенденции и трансформация SMM инструментов
- Стратегическое планирование SMM-кампаний и анализ их эффективности
- SMM-продвижение финансовых продуктов
- Генерация SMM контента
- Мессенджер-маркетинг – как извлечь максимальную пользу?
- SMM – кузница кадров
В программе конференции будут подняты самые актуальные темы и вопросы продвижения финансовых услуг, продуктов и брендов в социальных сетях. Будут рассмотрены основные инструменты и методики SMM-продвижения, тенденции рынка SMM в сфере финансов в России и за рубежом, эффективные технологии генерации SMM контента для продвижения финансовых продуктов, мессенджер-маркетинг, мобильный маркетинг, ситуативный маркетинг в социальных сетях, инновации в автоматизации SMM продвижения, а также вопросы профессионального формирования и образования в этой технологичной и требующей постоянного апгрейда знаний сфере.
Традиционно организаторы сделали упор на практической составляющей и постарались собрать ярчайших и наиболее продуктивных представителей SMM в финансовом секторе. Спикеры раскроют не только теоретические аспекты продаж финансовых продуктов и их продвижения в соцсетях, но и проиллюстрируют свои выступления лучшими кейсами и примерами реальных кампаний. Будут рассмотрены не только успешные практики, но и гипотезы, которые впоследствии не подтвердились при реализации, ведь лучший способ учиться – это делать это на чужих ошибках, эффективно распоряжаясь маркетинговым бюджетом.
Организатор мероприятия - компания Conglomerat, специализирующаяся на организации и проведении профессиональных мероприятий в финансовом секторе.
Нет комментариев