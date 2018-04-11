Рядом с энергостанциями в Калининградской области в ближайшие два года появится майнинговая долина.

По словам главы региона Антона Алиханова, на данный момент правительство области проводит переговоры с потенциальными инвесторами, сообщает ТАСС .

«Ведем переговоры с потенциальными инвесторами о создании рядом с нашими энергостанциями некоей майнинговой долины, и со Сбербанком, со Сбертехом у нас достаточно продвинулись переговоры о создании ЦОДа рядом с этими энергостанциями, и, конечно, майнинговую тему надо продолжать, реализовывать», - сказал Алиханов и добавил, что долина - это целый пласт объектов, которые могут участвовать в хранении данных.