В Индии обявлен запуск новой криптобиржи CoinDCX, которая позволяет проводить легальные операции с более чем 30 валютными парами на рынках BTC/ETH. Это первая в Индии криптовалютная торговая платформа, которая не нарушает ни законы, ни правила регулирования, установленные Резервным банком Индии.

По словам ее основателей Сумита Гупта и Неерая Ханделвала, так как на бирже заключаются лишь сделки «криптовалюта-криптовалюта», CoinDCX не имеет отношения и не может быть приравнена к какой-либо из регулируемых Резервным банком организаций, сообщает Altcoin . Кроме того, CoinDCX обладает некоторыми уникальными функциями для полноценного развития индийского криптовалютного сообщества.

«Вам не нужно избавляться от ваших инвестиций во время падения рынка. Просто переместите свои криптовалюты на CoinDCX, где вы сможете намного быстрее внести депозит, проводить транзакции с низкими комиссионными сборами (0,1%), оперировать 30 торговыми парами, не используя индийские рупии (INR)», — поясняет Гупта, соучредитель и генеральный директор CoinDCX.