Граждане России все чаще пытаются ввозить из Китая незадекларированные устройства для майнинга криптовалюты, сообщила пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко. Также она уточнила, что аппараты для майнинга пытаются ввозить именно россияне.

По ее словам, за 2017 год Читинской таможней возбуждено 17 административных дел по ввозу этого электронного оборудования, а за прошедший период 2018 года - уже восемь подобных дел, сообщает ТАСС .

Марина Бойко пояснила, что перемещаемое электронное оборудование не относится к товарам для личного пользования, так как область применения и предназначение товара направлено на извлечение прибыли. Поэтому ввоз устройств для генерации криптовалюты на территорию Таможенного союза ограничен. Для него необходимо предоставлять лицензию и другие разрешительные документы.