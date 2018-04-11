Услуга переводов с карты на карту в УБРиР пользуется большой популярностью у клиентов: только за 2017 год количество таких операций увеличилось на 75%. И этот показатель, по прогнозам экспертов банка, будет расти.

Александр Патешман, управляющий директор центра создания и развития цифровых продуктов УБРиР:

«Сервис по переводу денег по номеру телефона – не новость для рынка. Большинство крупных банков, в том числе УБРиР, уже предоставляют его держателям карт. Клиенты оценили удобство сервиса не так давно: мы фиксируем рост интереса только последние два года. Вместе с тем возможности банков ограничены собственной клиентской базой. Запуск технологии платежными системами позволит существенно увеличить объем переводов с карты на карту. Для стимулирования активности пользователей интернет-банка мы рассматривается возможность снижения тарифов на переводы на карты других банков, а операции между клиентами УБРиР по-прежнему будут бесплатными».