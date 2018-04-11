В российских школах до 2024 года должны появиться уроки, на которых научат открывать и вести свой бизнес, говорится в докладе Центра стратегических инициатив «Стратегия развития страны 2018-2024».

По словам авторов, подобные факультативы должны появиться также в вузах и колледжах РФ, сообщает РИА Новости .

Как говорится в докладе, школьники смогут по желанию учиться открывать и вести свой бизнес на уроках предпринимательства. Как школьные, так и университетские образовательные программы будут нацелены на решение нестандартных задач.