Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter назвал отношения России и США худшими в истории и предложил остановить гонку вооружений. Он также отметил, что «России нужна помощь в экономике, которую было бы легко оказать».

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, в том числе в период холодной войны. Для этого нет оснований. России нужна наша помощь в экономике, которую было бы легко оказать, нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?» — написал Трамп.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Ранее в среду президент США сообщил в Twitter, что РФ следует быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. «Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят — хорошие, новые и «умные», — написал он.