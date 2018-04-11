Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter назвал отношения России и США худшими в истории и предложил остановить гонку вооружений. Он также отметил, что «России нужна помощь в экономике, которую было бы легко оказать».

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, в том числе в период холодной войны. Для этого нет оснований. России нужна наша помощь в экономике, которую было бы легко оказать, нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?» — написал Трамп.

Ранее в среду президент США сообщил в Twitter, что РФ следует быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. «Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят — хорошие, новые и «умные», — написал он.