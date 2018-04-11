17 – 18 апреля 2018 года в Казани пройдет традиционный VII Форум для МФО и КПК — место встречи коллег по рынку и обсуждения самых актуальных вопросов. Компания «ПрограмБанк» — один из Генеральных партнеров Форума.
Главными темами VII Форума остаются надзор и стандарты. Именно регуляторным требованиям будет посвящен доклад ПрограмБанка.
На Форуме Директор производственного центра « ПрограмБанк.ФронтОфис» Дмитрий Павлин расскажет о практике перехода микрофинансовых организаций на ЕПС, возникающих сложностях и путях их преодоления.
Переход на ЕПС сложен по двум причинам:
- Законодательство продолжает меняться. Наиболее яркий пример – Постановление Банка России 612-П, вышедшее в декабре 2017 года.
- Ресурсы микрофинансовой организации ограничены, а новые правила учета похожи на банковские и требуют сложных программ.
Чтобы упросить и переход на ЕПС и дальнейшую жизнь по новым стандартам, компания «ПрограмБанк» совместно со СРО «Единство» выпустили типовое решение « ПрограмБанк.КредитМикро.ЕПС». Оно включает готовую учетную политику от СРО и нашу программу, уже настроенную на учетную политику.
Все новые требования закона мы со СРО «Единство» прорабатываем вместе, чтобы увязать методические и технические аспекты.
А на стенде компании «ПрограмБанк» вы сможете практически познакомиться с нашим решением для МФО « ПрограмБанк.КредитМикро», обсудить последние законодательные изменения и получить рекомендации специалистов.
Ждем Вас на Форуме и на нашем стенде!
Справочная информация
Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 28 лет.
Для автоматизации МФО, МКК и КПК компания «ПрограмБанк» предлагает специализированное решение « ПрограмБанк.КредитМикро». В системе автоматизирована вся деятельность микрофинансового учреждения от рассмотрения заявок до формирования финансовой отчетности. Решение «ПрограмБанк.КредитМикро» обеспечивает учет по новому плану счетов, в соответствии с ОСБУ Банка России.
Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS SalesLeagueTable — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России.
Среди клиентов компании: МФК «МигКредит», Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания», Фонд микрофинансирования Новосибирской области, Московской областной фонд развития микрофинансирования, СПАО «Ингосстрах», Банк ВТБ, Дойче банк, НКЦ, Агентство по страхованию вкладов, компании «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал», НКО «Яндекс-Деньги, НКО «ГлобалЭксчейндж» и др.
Источник: ПрограмБанк
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