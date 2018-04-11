Главными темами VII Форума остаются надзор и стандарты. Именно регуляторным требованиям будет посвящен доклад ПрограмБанка.



На Форуме Директор производственного центра « ПрограмБанк.ФронтОфис » Дмитрий Павлин расскажет о практике перехода микрофинансовых организаций на ЕПС, возникающих сложностях и путях их преодоления.



Переход на ЕПС сложен по двум причинам:

Законодательство продолжает меняться. Наиболее яркий пример – Постановление Банка России 612-П, вышедшее в декабре 2017 года.

Ресурсы микрофинансовой организации ограничены, а новые правила учета похожи на банковские и требуют сложных программ.

Чтобы упросить и переход на ЕПС и дальнейшую жизнь по новым стандартам, компания «ПрограмБанк» совместно со СРО «Единство» выпустили типовое решение « ПрограмБанк.КредитМикро.ЕПС ». Оно включает готовую учетную политику от СРО и нашу программу, уже настроенную на учетную политику.



Все новые требования закона мы со СРО «Единство» прорабатываем вместе, чтобы увязать методические и технические аспекты.



А на стенде компании «ПрограмБанк» вы сможете практически познакомиться с нашим решением для МФО « ПрограмБанк.КредитМикро », обсудить последние законодательные изменения и получить рекомендации специалистов.

Ждем Вас на Форуме и на нашем стенде!

Справочная информация



Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 28 лет.

Для автоматизации МФО, МКК и КПК компания «ПрограмБанк» предлагает специализированное решение « ПрограмБанк.КредитМикро ». В системе автоматизирована вся деятельность микрофинансового учреждения от рассмотрения заявок до формирования финансовой отчетности. Решение «ПрограмБанк.КредитМикро» обеспечивает учет по новому плану счетов, в соответствии с ОСБУ Банка России.



Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS SalesLeagueTable — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России.



Среди клиентов компании : МФК «МигКредит», Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания», Фонд микрофинансирования Новосибирской области, Московской областной фонд развития микрофинансирования, СПАО «Ингосстрах», Банк ВТБ, Дойче банк, НКЦ, Агентство по страхованию вкладов, компании «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал», НКО «Яндекс-Деньги, НКО «ГлобалЭксчейндж» и др.

Источник: ПрограмБанк