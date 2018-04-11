Виртуальный оператор «Тинькофф мобайл», который принадлежит Тинькофф Банку Олега Тинькова, намерен создать обширную розничную сеть по всей России. Каждая точка будет располагаться в крупных торговых центрах.

Как сообщает компания , планируется создать розничную сеть на торговых площадках в разных регионах страны — там, где представлена сеть Tele2, на которой работает «Тинькофф мобайл» как виртуальный оператор.

Клиент встречается с продавцом всего один раз — для получения SIM-карты. Последующий сервис и обслуживание абонентов происходят дистанционно: в онлайн-чате приложения Tinkoff Mobile и по телефону. Также абоненты смогут воспользоваться продуктами и услугами Тинькофф Банка, даже если до этого они не являлись его клиентом.

Для абонента автоматически создается виртуальная карта Тинькофф Банка с бесплатным обслуживанием, которую можно использовать для оплаты покупок в интернете или смартфоном через Apple Pay и Android Pay.