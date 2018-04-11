Представители Telegram попросили Таганский суд Москвы перенести рассмотрение иска о блокировке. Об этом сообщил руководитель правозащитной организации «Агора», представляющей интересы мессенджера, Павел Чиков.

«Роскомнадзор 6 апреля подал иск о блокировке Telegram. Таганский суд 10 апреля принял его и назначил беседу на 10:00 12 апреля. Telegram при этом уведомлен не был. Произошло это по телефону после опубликованной информации и звонков журналистов в суд. Секретарь суда позвонила адвокату Дмитрию Динзе, находящемуся в Крыму на судебном процессе. Ни иска, ни письменных уведомлений, ничего ни в Telegram, ни его представителям не приходило. С кем там и о чем собралась беседовать судья, неясно», — написал он в своем telegram-канале.

По его словам, Telegram — иностранная компания, полномочия представителя оформляются не простой письменной доверенностью, а апостилем и «прочими логистическими премудростями». «Вот так с ходу подскочить и прибежать в суд по звонку на следующее утро никто не готов и не должен», — подчеркнул юрист.

«Поскольку Telegram определен участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться. Соответствующее ходатайство в Таганский суд направлено», — сказал Чиков.