Мессенджер Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке не в качестве ответчика, а как заинтересованное лицо, сообщила Юлия Сухинина.

По ее словам, Telegram является заинтересованным лицом, а не ответчиком, поскольку заявление рассматривается в особом производстве. При этом Сухинина не смогла уточнить, направлялись ли юристам Telegram уведомления о назначенном на 12 апреля судебном заседании.

Представляющий интересы мессенджера адвокат Павел Чиков написал в своем Telegram-канале, что никаких извещений не получал, сообщает РИА Новости .

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор подал в Таганский суд иск с требованием блокировки мессенджера. Основанием стал отказ Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки. Руководство Telegram считает это требование неконституционным, а также юридически и технически неисполнимым.