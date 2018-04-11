Татфондбанк подал заявление в Арбитражный суд Татарстана о включении долга перед ним в размере 419,9 млн рублей в реестр требований кредиторов бывшего председателя правления банка, депутата республиканского госсовета Роберта Мусина, сообщает РАПСИ .

Ранее банк заявил требование к Мусину в размере 201,4 млн рублей. Это заявление банка будет рассмотрено судом 23 апреля.

Республиканский арбитраж 2 февраля по заявлению Татфондбанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении обвиняемого в мошенничестве Мусина. Претензии АСВ к банкиру, согласно картотеке арбитражных дел, составляют 16,7 млн рублей.

Верховный суд Республики Татарстан в феврале до 16 мая продлил домашний арест в отношении Мусина по делу о мошенничестве, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Наталья Лосева. Собеседница агентства отметила, что суд разрешил Мусину совершать одну двухчасовую прогулку в день.

Как сообщалось ранее, общая сумма ущерба по уголовным делам в отношении фигуранта дела оценивается в 50 млрд рублей. В ходе расследования уголовного дела следствием были выявлены новые эпизоды противоправной деятельности обвиняемого, в результате чего возбуждены 13 уголовных дел о злоупотреблении полномочиями.

Отмечается, что они связаны с хищением средств Татфондбанка путем вывода залогового имущества по нескольким кредитным договорам на сумму свыше 18 млрд рублей.