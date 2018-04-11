Китайский интернет-аукцион Taobao внес в список запрещенной на площадке торговли продукты и услуги, связанные с криптовалютами и технологией блокчейн. Продавцам запрещено предлагать услуги технологической разработки, маркетинга, подготовки деловых предложений и других активностей, связанных с ICO.

Если раньше на площадке нельзя было торговать криптовалютами, майнинговым оборудованием и обучающими курсами по добыче криптовалют, то теперь под запрет в целом попали любые услуги и товары, созданные с помощью технологии блокчейн, сообщает Anycoin .

Представители торговой площадки, которая входит в корпорацию Alibaba, добавили, что действуют согласно правовому регулированию, принятому Народным банком Китая еще осенью 2017 года. В компании добавили, что магазины, которые нарушат запрет, ждет наказание.