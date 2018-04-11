Арбитражный суд Москвы привлек Агенство по страхованию вкладов (АСВ) к рассмотрению иска Promsvyaz Capital B. V. Дмитрия Ананьева к ЦБ в качестве третьего лица, сообщает корреспондент RNS из зала суда. Компания просит признать незаконными действия регулятора по финансовому оздоровлению Промсвязьбанка.

«Суд удовлетворяет ходатайство государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о привлечении в качестве третьего лица», — сказала судья.

Представитель АСВ обосновал ходатайство тем, что госкорпорация является мажоритарным акционером Промсвязьбанка — на сегодняшний день ей принадлежит более 99% его акций. «Возможное судебное решение может затронуть наши интересы», — сказал представитель АСВ.

Представитель истца возражал против удовлетворения ходатайства. «Мы полагаем, что права и обязанности АСВ затронуты не будут, потому что его статус определен законом», — сообщил он.

На предыдущем заседании 14 марта суд привлек временную администрацию Промсвязьбанка к рассмотрению иска в качестве представителя истца.

15 декабря ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка. В последующем капитал банка был уменьшен до 1 рубля, а сама кредитная организация была выбрана Минфином в качестве опорного банка по работе с гособоронзаказом.