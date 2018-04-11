Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании с трех бывших руководителей банка «Народный Кредит» 18 млрд рублей убытков, сообщили РАПСИ в суде.

АСВ ранее было установлено, что в период с 1 ноября 2011-го по 1 октября 2014 года действиями контролирующих банк лиц (Виталий Юн, Игорь Стребков, Татьяна Семко) по выдаче кредитов техническим юрлицам (не ведущим хоздеятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволяющими обслуживать ссудную задолженность) в отсутствие ликвидного обеспечения и выводу из банка денежных средств «Народному Кредиту» были причинены убытки.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 ФЗ «Об акционерных обществах» являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к гражданско-правовой ответственности путем взыскания с них в пользу кредитной организации суммы причиненных убытков, считает АСВ.

Однако суд отказал в заявлении управляющего.

Расчет сумм, подлежащих взысканию в солидарном порядке с членов правления банка, без установления вины каждого из этих лиц является незаконным, отметил суд.

Истцом не доказаны обстоятельства, подлежащие доказыванию в рамках настоящего обособленного спора, в связи с чем в удовлетворении рассматриваемого заявления надлежит отказать, говорится в определении суда.

Столичный арбитраж 3 декабря 2014 года удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании несостоятельным банка «Народный Кредит». Размер задолженности финучреждения перед вкладчиками составляет 16,9 млрд рублей, общий долг перед кредиторами — 22,6 млрд рублей.