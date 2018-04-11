Минфин «не сумасшедший», чтобы выходить сейчас на внешние рынки заимствований, но будет строить планы исходя из развития ситуации. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.



«Конечно, мы же сейчас не сумасшедшие выходить на рынок», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о влиянии текущей ситуации на рынках на планы Минфина по размещению евробондов в 2018 году.

«А там — как будет развиваться ситуация. Посмотрим. Время покажет», — добавил он.

По его словам, Минфин при нынешней конъюнктуре может вообще не выходить на рынок заимствований, но будет занимать внутри страны.

«Любые ограничения, конечно, неприятны и ощутимы для экономики РФ. Если мы говорим про долг в целом, у нас объем чистых заимствований в этом году около 1 триллиона рублей. Безусловно, при нынешней конъюнктуре мы могли бы вообще не заимствовать на рынке, мы получим примерно такую же сумму сверхдоходов даже с учетом того, что нам придется погашать (облигации) и использовать средства ФНБ», — сказал Силуанов в эфире канала «Россия 24».



«Тем не менее мы все равно будем присутствовать на внутреннем рынке, несмотря даже на возможные ограничения», — добавил министр. Он напомнил, что пока законопроект о санкциях США на госдолг РФ лишь внесен одним из конгрессменов, и реакция на него в американском парламенте неизвестна.

«Но тем не менее даже если предположим, что такие ограничения будут введены, наши внутренние инвесторы вполне смогут заместить ту долю иностранцев, которые сегодня участвуют на рынке ОФЗ», — считает Силуанов.

«Это, конечно, скажется на увеличении доходности, но, думаю, что это не будет столь критично для того, чтобы мы меняли свою политику в этом направлении. Уверен, что мы справимся в таком случае и без иностранцев. Хотя для иностранных инвесторов — а это солидные институциональные инвесторы, которые приходят к нам на рынок, — это надежный актив с неплохой доходностью. Поэтому в данном случае тот, кто отказывается, стреляет себе в ногу», — заключил он.