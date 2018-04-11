Ситуация на российском валютном рынке в настоящее время волатильна, так как подвержена геополитическим факторам, но находится под контролем Минфина и Банка России, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.



Он также добавил, что ЦБ, который в понедельник не покупал валюту для Минфина, будет делать это позже, чтобы не влиять дополнительно на валютный рынок.

«Безусловно, ситуация на валютном рынке сейчас достаточно волатильна. Тем не менее Центральный банк и Министерство финансов обеспечивают контроль за ситуацией», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Одним из элементов такого воздействия было то, что, несмотря на необходимость покупки валюты в определенных объемах, которые мы доводим до Казначейства, Казначейство — до Центрального банка, эти покупки не осуществлялись и будут осуществлены в более поздний момент с тем, чтобы не оказывать дополнительное влияние на ситуацию на валютном рынке», — добавил он.

Министр финансов отметил, что на сегодняшний день ситуация на валютном рынке подвержена в первую очередь геополитическим факторам с одной стороны, с другой — воздействию очередного дополнительного санкционного вмешательства в экономику РФ. «Безусловно, это вызывает определенное воздействие, в том числе и на валютные рынки», — сказал он.

«Поэтому мы с Центральным банком ведем скоординированную политику и, действительно, ЦБ как агент в данном случае правительства РФ не осуществлял покупки, не выходил на валютный рынок для осуществления покупок для Министерства финансов», — отметил Силуанов.