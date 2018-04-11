К сервису CONTACT Счет , позволяющему отправлять денежные переводы в формате наличные-на-счет, подключились новые страны. Теперь отправить перевод через онлайн-платформу CONTACT , а также из пунктов системы в России, странах ближнего зарубежья можно на счета физических лиц, открытых в банках Австралии, Бангладеш, Египта, Кении, Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Эфиопии.

Переводы осуществляются в долларах США с последующей конвертации в национальные валюты* страны-получателя. Курс конвертации доступен для отправителя в момент совершения перевода. Денежные переводы доступны к выплате в тот же день, если были отправлены до 15:00 локального времени страны назначения, либо на следующий день, если были отправлены после 15:00. Максимальные суммы перевода составляют от 2300 до 7000 долларов США в зависимости от страны.

«В настоящее время сервис CONTACT Счет предлагает пользователям максимально широкий выбор стран для отправки переводов наличными на счет. В него входят страны ЕС, США, Канада, Китай, Турция, а для таких стран, как Бангладеш, Индия, Пакистан и Шри-Ланка – эта услуга уникальна, - отметила Елена Гафарова, вице-президент системы CONTACT по международному развитию. – Для большинства пользователей CONTACT, отправляющих переводы в страны дальнего зарубежья, опция зачисления денежных средств на счета физлиц играет большую роль, поскольку только она отвечает национальным законодательным требованиям в сфере валютного контроля и операций по денежным переводам частных лиц. Неудивительно, что во многих странах дальнего зарубежья формат наличные-на-счет является самым распространенным способом поддержки финансовых связей».

Полный список стран, в которых действует сервис CONTACT Счет, и требования к реквизитам денежных переводов с учетом страновых особенностей, можно узнать на странице сервиса на сайте системы CONTACT.

* в Египте и Австралии дополнительно доступно зачисление в долларах США

О системе CONTACT

Платежная система CONTACT работает с 1999 года и является первой российской системой денежных переводов. Входит в Группу QIWI, оператор – КИВИ Банк (АО). По решению ЦБ РФ система CONTACT признана национально значимой. Система CONTACT – один из лидеров в сфере денежных переводов в России и странах ближнего зарубежья. Партнерами CONTACT являются свыше 900 российских и международных финансовых институтов. Международная сеть CONTACT включает свыше 500 тысяч пунктов обслуживания – банковских отделений, платежных терминалов, офисов банковских платежных агентов и др., более чем в 170 странах. Система CONTACT осуществляет платежи в адрес свыше 2 тысяч юридических лиц – коммерческих банков, торговых предприятий, страховых и туристических компаний и их агентов, интернет-провайдеров, операторов связи и др. Ежегодно услугами Системы пользуются миллионы клиентов по всему миру. Система CONTACT – трехкратный лауреат премии «Марка №1 в России» и отмечена многими наградами в области качества.

Источник: КИВИ Банк (АО)