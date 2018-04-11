Сбербанк выдал первым ста семьям с детьми ипотечные кредиты по льготной ставке 6% годовых, заявил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.



«Сбербанк выдал первым ста семьям ипотечные кредиты по программе «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» со ставкой 6% годовых. Сбербанк отмечает нарастающий интерес к продукту с господдержкой и ожидает его увеличения в дальнейшем по мере роста количества семей, которые подпадают под условия программы. Она распространяется на граждан Российской Федерации, у которых родился второй или третий ребенок в период с 1 января этого года по 31 декабря 2022 года», — пояснил он.

Программа господдержки предназначена для покупки в ипотеку готового/строящегося жилья на первичном рынке у юридических лиц. Ставка 6% действует первые три года при рождении второго ребенка, пять лет — при рождении третьего. По истечении льготного периода процентная ставка устанавливается на уровне ключевой ставки ЦБ на дату выдачи кредита, увеличенной на 2 процентных пункта.