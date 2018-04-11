Курсы доллара и евро на Московской бирже, с понедельника непрерывно укреплявшиеся по отношению к российской валюте, вечером в среду перешли к снижению. Американская валюта подешевела почти на 3 рубля по сравнению с зафиксированным 11 апреля максимумом, европейская — более чем на 3,5 рубля. Курс евро опустился ниже 77 рублей.

По состоянию на 19:6 мск курс доллара составил 62,16 рубля, снизившись на 86,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия торгов во вторник. К этому времени стоимость евро опустилась на 90,50 копейки до 76,945 рубля.

Между тем в ранее в ходе торгов курс доллара поднимался выше 65 рублей впервые с 30 ноября 2016 год, курс евро — выше 80 рублей впервые с марта 2016-го. Зафиксированные в среду максимумы — за 65,0575 рубля за доллар и 80,5 за евро.