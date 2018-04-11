Россияне за год сократили сбережения, однако по-прежнему предпочитают хранить их в рублях, а не в валюте. Об этом свидетельствуют данные мартовского опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».



Согласно полученным результатам, о наличии сбережений в этом году заявили немногим менее половины россиян — 48%, что значительно ниже аналогичного показателя прошлого года (57%), но все же превышает результаты кризисных 2015 (31%) и 2016 годов (27%). При этом доля россиян, хранящих свои сбережения в рублях, за год не изменилась и осталась на стабильно высоком уровне в 79%.



Доля россиян, которые не имеют сбережений, в среднем составляет 52%.

За год несколько выросла доля тех, кто предпочитает хранить сбережения в смешанном варианте — в рублях и валюте. Такой ответ дали 19% россиян из числа имеющих сбережения. И это самый высокий показатель за последние годы наблюдений. Зато число поклонников валютных накоплений за год сократилось более чем втрое и составило только 2% против 7% годом ранее.

В вопросе наиболее надежных форм хранения сбережений за год произошли некоторые изменения, хотя общая картина сохранилась. Лучшими способами хранения сбережений, с точки зрения сохранности, россияне по-прежнему считают вклады в российских банках (31%) либо наличные рубли (30%). Третье место по надежности респонденты отдали наличной валюте (17%).

За год почти вдвое выросла доля ответов о надежности вложения сбережений в изделия из драгметаллов и камней — до 12%. По остальным вариантам хранения накоплений динамика результатов оказалась несущественной. Так, о надежности инвестиций в бизнес заявили 9% опрошенных, о вложении сбережений в ценные бумаги и акции — 7%. В надежности вкладов в иностранных банках уже который год подряд уверены 4% россиян.

Свободные деньги более трети россиян (36%) сегодня предпочли бы вложить в недвижимость или землю. Банковским депозитам доверили бы свои накопления 31% опрошенных, бизнесу — 8%. Вложениями в акции и ценные бумаги интересуются до 6%. Каждый десятый респондент (10%) предпочел бы никуда не вкладывать накопления, а сохранить их «на черный день». За год доля подобных ответов не изменилась.

Также на уровне прошлого года (8%) осталась доля тех, кто предпочел бы вкладывать свободные средства в собственное здоровье — лечение, санатории и т. д. 9% россиян считают лучшим способом вложения сбережений оплату образования — своего или детей. Причем число таких ответов за год выросло почти вдвое (с 5%). Сторонниками покупки нового авто или приобретения туристической поездки являются 4% россиян, что немного меньше, чем годом ранее (6%).