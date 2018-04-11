Америка и Европа пытаются выдавить Россию из мировых экономических отношений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме.

«Вопреки здравому смыслу и в Америке, и в Европе нашей стране начали упорно навязывают роль врага. И старались, и стараются выдавить нас из мировой политики, мировых экономических отношений. Кстати, последние решения администрации США в этой сфере — это попытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции. Ограничивать наше развитие, создавать напряжение в экономике, на валютном, на фондовом рынке, — рассказал он в ходе выступления.

Медведев подчеркнул, что все эти действия пойдут на пользу российской экономике и экономическому развитию.