Решения об изменении пенсионного возраста в России должны приниматься, исходя из существующих реалий, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления перед депутатами Госдумы.



«Повышение пенсионного возраста — это очень сложный и очень важный вопрос, который мы обсуждаем на протяжении последних десяти лет. Наша страна, люди меняются, невозможно не отметить, что в настоящий момент у нас принципиально другая продолжительность жизни. Момент установления пенсионного возраста произошел в 30-е годы, когда продолжительность жизни была 39—41 год. Очевидно, что мы живем в другой стране, с другой медициной. При принятии решения о пенсионном возрасте не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений. Государство, исполнительная власть должны ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения назрели, их надо обсуждать и по ним надо определяться», — рассказал он.

Дмитрий Медведев также озвучил свою позицию по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам. Он рассказал, что в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсия выплачивалась лишь при выполнении определенных условий. «Моя бабушка работала сторожем и получала пенсию 40—50 рублей и зарплату порядка 60 рублей, все это суммировалось до определенного предела. Мы выбрали другую модель, человек, который получает пенсию и зарплату, может получать оба источника существования», — сказал он.

По словам Медведева, возможно, что к индексации пенсий работающих пенсионеров удастся вернуться. «Мы были вынуждены от этого отказаться по экономическим причинам. Это не означает, что к этому вопросу нельзя вернуться. Но надо понимать, что финансовое положение работающих и неработающих пенсионеров разное», — заключил он.