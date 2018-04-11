Ипотечное кредитование становится все более доступным благодаря снижению ставок, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме.

«В прошлом году более одного миллиона семей взяли ипотечные кредиты. Сейчас каждая третья семья может позволить себе взять ипотечный кредит. Надо сделать все, чтобы количество таких семей расширялось», — отметил он.

Медведев также указал, что на рост ипотечного кредитования повлияла и программа субсидирования ставок по ипотечным кредитам.