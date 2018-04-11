Бедность остается острейшей проблемой в России, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая перед Госдумой.

«Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране. Наверное, самой большой. Того, что удалось сделать за эти три года, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить. Мы повысили МРОТ до прожиточного минимума. С 2013 года он вырос почти в два раза, а с 1 мая текущего года составит 11 163 рубля. Это коснется более трех миллионов человек, причем половина из них работает в бюджетной сфере», — рассказал он в ходе выступления.