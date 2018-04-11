Ситуация в экономике РФ подвержена эмоциональной реакции участников рынка на изменения, однако она обладает достаточным запасом прочности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это (нынешние колебания) такие эмоциональные, частично спекулятивные проявления», — считает он. По словам Пескова, «требуется спокойная, трезвая оценка ситуации».

«Волатильность случается, система обладает изрядным запасом прочности», — убежден пресс-секретарь президента.