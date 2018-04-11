Желание ряда иностранных инвесторов захеджировать риски на российском рынке толкают рубль в сторону ослабления, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минэкономразвития Максим Орешкин.



Текущий прогноз Минэкономразвития исходит из того, что цены на нефть марки Urals в 2018 году сложатся на уровне 43,8 доллара за баррель, 41,6 доллара за баррель в 2019 году и 42,4 доллара за баррель в 2020 году. Курс доллара к рублю при этом в среднем за 2018 год прогнозируется в 64,7 рубля, 66,9 рубля в 2019 году и 68 рублей в 2020 году.

«Наш прогноз не предполагал такого ослабления рубля к доллару при текущем значении курса евро—доллар. Понятно, что при цене на нефть выше 70 долларов за баррель размер положительного сальдо текущего счета будет только увеличиваться, и он будет оказывать серьезное давление, фундаментальное давление в сторону укрепления рубля», — сказал Орешкин, передает РИА Новости.

«Понятно, что оттоки капитала, желание ряда иностранных инвесторов захеджировать свои позиции на российском рынке, которое сейчас наблюдается, толкает курс в другую сторону (к ослаблению)», — отметил он.

Рубль с начала этой недели резко слабеет к доллару и евро на фоне новых санкций США против РФ. В среду доллар и евро впервые с 2016 года подскочили выше психологических отметок в 65 рублей и 80 рублей соответственно после заявлений президента США Дональда Трампа по Сирии.