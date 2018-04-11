Влияние ослабления рубля на инфляцию возможно, если оно будет долгосрочным и устойчивым, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.



«Если это (ослабление) будет долгосрочным и устойчивым», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, согласен ли он с оценкой ЦБ возможного роста инфляции.

В среду глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов заявил, что ослабление курса рубля к доллару на 10% может повысить инфляцию в РФ на 1 процентный пункт. По его словам, эффект от ослабления курса рубля будет проявляться дольше, чем раньше.

Кроме того, МЭР учтет в макропрогнозе произошедшее ослабление рубля. «В прогнозе учитывается все», — подчеркнул Орешкин.

Министерство экономического развития в апреле должно подготовить уточненный прогноз на 2018 год и сценарные условия на 2019—2021 годы.