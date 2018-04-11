Рост курса доллара и евро к рублю вынуждает некоторых производителей крупной бытовой техники пересмотреть оптовые цены. Если курс доллара сохранится на нынешнем уровне в течение месяца, подорожать в опте могут смартфоны, планшеты, ноутбуки и телекоммуникационное оборудование, пишет «Коммерсант».



Например, Candy Hoover Group уведомила 50 партнеров о вынужденном росте цен с 16 апреля, если курсы валют не вернутся к уровню прошлой недели. О планах по увеличению закупочных цен на 5–10% объявили несколько производителей, отмечают в «М.Видео». Ослабление рубля уже повысило интерес потребителей к бытовой технике (стиральным машинам, холодильникам, микроволновкам и т. п.), рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров. По его словам, с 9 апреля посещение интернет-магазинов выросло на 15% «по сравнению с обычной картиной».

Представители мобильной розницы полагают, что изменение курсов валют в ближайшее время не отразится на розничных ценах на смартфоны. В re:Store, МТС и «Связном» на текущий момент корректировать цены не планируют. Однако оптовики предупреждают, что реселлеры будут вынуждены повышать цены, так как товар приобретается у производителей по ценам, номинированным в иностранной валюте.

Когда конечный потребитель ощутит эти изменения, будет зависеть от количества товара у конкретного продавца. «Возможно, многие предпочтут не поднимать резко цены, учитывая, что пока не ясно, насколько длительным будет падение рубля», — допускает генеральный менеджер «Марвел-Дистрибуции» Константин Шляхов.

Впрочем, сотрудники крупных производителей смартфонов считают, что в ближайшие месяцы цены на технику останутся на том же уровне. У большинства крупных вендоров курс доллара хеджирован до конца года, поэтому цены вверх не пойдут и для новых поставок, говорят эксперты.